l'uomo è deceduto nell'ospedale di siracusa

Un uomo di 86 anni, siracusano, è deceduto in un reparto dell’ospedale Umberto I di Siracusa a seguito delle lesioni riportate dopo essere stato travolto da un mezzo l’8 febbraio in viale Tunisi, nella zona nord di Siracusa.

Pedone travolto da un mezzo

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, l’anziano stava per rientrare a casa a piedi ma il conducente del veicolo non avrebbe fatto in tempo a frenare.

Il ricovero in ospedale

La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ed i medici hanno provato a strapparlo alla morte ma le ferite riportate su varie parti del corpo erano troppo gravi.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre la Polizia municipale sta provvedendo al sequestro del mezzo coinvolto nell’incidente.

Sangue sulle strade di Siracusa

Ancora un morto sulle strade di Siracusa: prima del decesso del pensionato, c’è stato quello di Maddalena Galeano, la 19enne studentessa rimasta vittima di un incidente stradale, avvenuto circa un mese fa, in via Luigi Monti, nel rione residenziale della Pizzuta. La ragazza, che era in sella ad uno scooter, si è scontrata, per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale, da una macchina, alla cui guida c’era una donna. Quest’ultima, per atto dovuto, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Donna investita nel Messinese

Ieri a Messina una donna di 58 anni è morta dopo essere stata travolta da una Ford Fiesta in via Nazionale di Giammoro La vittima è deceduta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso.

Incidente mortale nel Trapanese

Incidente mortale nelle strade di Valderice nel trapanese. Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitati del 118 che hanno constatato la morte del guidatore