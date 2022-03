sulla statale 115, nel territorio di vittoria

Scorre ancora sangue sulle strade siciliane con un nuovo incidente mortale. Nella tarda serata di ieri se ne è verificato uno sulla statale 115, nel territorio di Vittoria, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione, un pedone è stato travolto da una macchina in contrada Gucciarda su un lungo rettilineo. Come riferito dai primi testimoni, automobilisti che, in quel momento, erano in transito sulla strada, c’erano detriti in una vasta porzione di asfalto.

La vittima

La vittima è un 36 anni, Giuseppe Castello, che è deceduto su colpo, troppo gravi le ferite riportate dall’impatto violentissimo con l’auto pirata. Castello, disoccupato, abitava in periferia a Vittoria. La salma si trova nell’obitorio. L’indagine è condotta dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

Caccia all’auto pirata

Il conducente è scappato e rischia l’incriminazione per omissione di soccorso e omicidio stradale.

Le indagini

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Ragusa che ha raccolto alcuni elementi utili per l’identificazione dell’auto: sull’asfalto sono rimasti alcuni frammenti e si visioneranno le immagini delle telecamere lungo il tragitto. L’allarme è arrivato alle sale operative delle forze dell’ordine ed al 118, il cui personale è intervenuto per soccorrere la vittima ma non c’è stata alcuna possibilità per salvare il 36enne.

Incidente a Comiso

Nei giorni scorsi, un altro incidente si è verificato nel Ragusano.

il conducente di un’auto ha perso il controllo mentre stava percorrendo un tratto di strada in contrada Canalotti, sulla Provinciale 1, nel territorio di Acate.

A quanto pare, le persone che erano a bordo sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto dopo una richiesta di intervento arrivata poco prima alla sala operativa.

Due militari feriti nell’Agrigentino

Due militari dell’esercito, originari della Puglia, sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte trascorsa sulla strada statale 115, in contrada Durrueli, a Porto Empedocle, nell’agrigentino. L’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata, all’altezza del chilometro 177.

Video e foto forniti da Franco Assenza