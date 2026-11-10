“Da anni chiediamo alle istituzioni una “normalità” che ci è stata rubata, e ancora una volta ne siamo stati depredati. A nulla valgono gli sforzi di noi cittadini onesti nel lottare ogni giorno per una legalità che ormai è chimera. Ciò che accade in questo tratto martoriato di Via Maqueda, è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno denunciamo episodi gravissimi che vengono ormai considerati dai più come “normali”, ma che a noi residenti e imprenditori che operano e vivono in queste strade ricche di storia, tolgono serenità”.

E’ quanto scrivono in una lettera i residenti della via Maqueda a Palermo dove ieri il corteo funebre di Emanuele Rubino tra decine di petardi e seguito da scooter ha creato non poche polemiche per l’assenza delle forze dell’ordine.

“Non vogliamo l’indignazione del signor sindaco, dell’arcivescovo, delle istituzioni tutte. Non accettiamo più proclami da parte di nessuno, aneliamo solamente legalità – aggiungono i residenti -Vogliamo vivere la nostra quotidianità senza doverci sempre guardare alle spalle, senza dover temere costantemente che accada qualcosa. Tanti anni di promesse mai mantenute, hanno partorito l’idea che Via Maqueda alta “è terra di nessuno”, “qui tutto si può”, “qui non esiste la legge”. Noi non ci stiamo”.

“Pretendiamo di vivere la nostra quotidianità esattamente come chi abita i salotti buoni della città. Non lo stiamo chiedendo, lo protendiamo, perché siamo stanchi della totale mancanza di rispetto nei nostri confronti da parte delle istituzioni tutte.

Non siamo più disposti ad ascoltare scuse, promesse, frasi a metà, giustificazioni di ogni genere. Siamo cittadini che pagano le tasse. Non siamo criminali che vengono osannati e portati in processione e non vogliamo esserlo. Basta”, I residenti di via Maqueda