Gli eventi in programma in Sicilia

Il 25 aprile è una data di grande importanza storica per l’Italia, poiché celebra la liberazione dal regime fascista e la fine della seconda guerra mondiale. In occasione di questa ricorrenza, in Sicilia sono previsti numerosi eventi e iniziative per commemorare la resistenza e onorare la memoria di coloro che si sono sacrificati per la libertà del nostro paese. Tra le iniziative in programma in Sicilia, spicca l’apertura gratuita dei musei regionali, che offriranno l’opportunità di immergersi nella storia e nella cultura dell’isola senza alcun costo.

A Palermo sarà possibile visitare villa Tasca, una splendida residenza nobiliare circondata da un suggestivo parco, che aprirà le sue porte al pubblico per l’occasione. Inoltre, sono previste visite guidate alla chiesa di San Benedetto, un gioiello dell’arte barocca siciliana situato nel cuore della città di Catania. Di seguito, tante altre iniziative sparse per il territorio siciliano da poter prendere in considerazione per passare alcune ore in compagnia di amici e famiglia.

La festa dei fiori ad Acireale

Dal 25 aprile al 1 maggio, Acireale si prepara ad accogliere la tradizione “Festa dei fiori“, un evento che celebra l’arrivo della primavera con cinque giornate ricche di colori, profumi e divertimento per tutta la famiglia. Le vie e le piazze del centro storico si trasformano in un vero e proprio spettacolo, con sfilate di carri infiorati e macchine decorate che incantano i visitatori.

Artisti di strada, degustazioni, musica e tanto altro animano le strade della cittadina, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La giornata del 27 aprile inizia alle 9.30 con carri infiorati in mostra nel circuito storico e il raduno delle fiat 500 storiche addobbate a cura di “Amici di clacson” in piazza Duomo. Alle 10, artisti di strada si esibiscono con giocoleria, acrobazie e magia in piazza duomo e corso Umberto.

Alle 17 è prevista la suggestiva sfilata dei carri infiorati mentre al teatro dei pupi in via Alessi si terrà lo spettacolo dell’opera dei pupi alle 19 e alle 21. La serata culminerà con il concerto de “Le vibrazioni” in piazza duomo alle 21.

Il 28 aprile, gli eventi proseguiranno con le sfilate del carnevale di carnevale di Misterbianco e dei carri infiorati alle 17, seguite dagli spettacolo dell’opera dei pupi alle 19 e alle 21 al teatro dei pupi-

La giornata si concluderà con la Sicily folk orchestra con Mario Venuti e Kaballà in concerto alle 21.30 in piazza duomo, seguita dalla premiazione del concorso dei carri infiorati alle 23.

Il 30 aprile alle 21 in piazza duomo, si terrà il barocco spring festival by carnival beat, mentre il 1 maggio sarà dedicato al gran finale con il concertone dalle 12 alle 24.

Parco Villa Tasca, Palermo

Fuggire dal caos cittadino e concedersi una bella giornata di relax è possibile. Nei sei ettari di prati verdi a villa Tasca, sono in programma attività per tutta la famiglia, grandi e piccoli, tra cui picnic, caccia al tesoro, baby dance, giochi e attività di ogni tipologia. Tra buon cibo, una calice di vino e alberi secolari, il parco di villa tasca è un’ottima opzione per chi vuole trascorrere una giornata in famiglia immerso nella natura.

Parco Gjmala, Catania

Per un 25 aprile alternativo, immersi nella natura e a contatto con animali esotici, “Sicilia gaia” propone una giornata speciale al parco Gjmala. L’area ospita una varietà di specie affascinanti, tra cui dromedari, tartarughe giganti e marabù. I visitatori potranno esplorare il parco in autonomia durante tutta la giornata, ammirando da vicino gli animali e immergendosi nella bellezza del paesaggio.

Per un pranzo gustoso, Sicilia gaia offre la possibilità di prenotare un cestino picnic, contenente wrap di pollo, frutta, dolce, succo di frutta, acqua, vino e caffè. Il picnic potrà essere consumato all’interno del parco, dalle 12 alle 14.30, circondati dalla natura e dagli animali.

Visite serali alla chiesa di San Benedetto, Catania

In occasione del ponte del 25 aprile e del 1° maggio, la chiesa di San Benedetto a Catania apre le sue porte per suggestive visite serali, anche il 28 aprile. Un’opportunità per scoprire i tesori nascosti di questo gioiello del barocco siciliano, immerso nella suggestiva atmosfera della sera.

La visita, guidata da esperti, inizierà con un’introduzione sull’affascinante via Crociferi, cuore pulsante del barocco catanese e patrimonio dell’Unesco. Si proseguirà poi all’interno del monastero, dove i resti di una domus romana ritrovati nel sottosuolo offriranno spunti di riflessione sulla storia millenaria di Catania.

Escursione al bosco di Malabotta, Messina

Istituita nel 1997 la riserva naturale orientata del bosco di Malabotta è un ecosistema ricco di biodiversità composto da piante di età pluricentenaria come ad esempio querce, cerri, faggi, castagni, agrifogli, lecci, ed abitato da specie come gheppi, falchi pellegrini, poiane, aquile reali, topo quercini, gatti selvatici, martore volti e altre specie.

L’appuntamento è al bar Europa vulcanetto di Mojo Alcantara alle ore 9.30. L’itinerario proposto da Etna colors si snoda lungo un sentiero poco conosciuto, un vero e proprio bosco fatato. Seguendo il corso del torrente Licopeti, i partecipanti si immergeranno in un paesaggio surreale, ricoperto di muschi e licheni.

Salendo in quota, si aprirà una vista sull’Etna, regalando un momento indimenticabile a tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni si consiglia di contattare Etna colors.

Musei aperti

Buone notizie per gli amanti dell’arte e della cultura: i musei siciliani saranno aperti e gratuiti non solo la prima domenica del mese, ma anche il 25 aprile. Una decisione promossa dall’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della cultura e con il forte sostegno del presidente della regione siciliana.

Tra le mete da non perdere c’è a Palermo la galleria di palazzo Abatellis, il museo archeologico “Antonio Salinas” e il museo d’arte moderna e contemporanea offrono un viaggio affascinante attraverso diverse epoche e stili artistici.

Ad Agrigento la Valle dei templi, con i suoi maestosi templi dorici. A Siracusa il parco archeologico della Neapolis, con il teatro greco e l’orecchio di dionisio, rappresenta un’immersione nella storia della magna Grecia.

