Dai Quattro canti a Villa Bonanno con un libro in mano decine di ragazzi hanno dato il via alla nona edizione della Via dei Librai. La staffetta del biblioforo si è conclusa nel nuovo spazio della manifestazione che ha allargato i suoi confini aggiungendo al percorso sul Cassaro il palmeto più grande d’Europa. Gli studenti hanno consegnato un libro a Giusi Chinnici e a Fiammetta Borsellino che insieme all’assessore al Verde Pietro Alongi hanno affidato all’associazione Cassaro Alto e alla Rete delle scuole Al Qasar, rappresentate dalla professoressa Tiziana Schiavo del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”, la talea dell’albero della pace che si trova in via D’Amelio, che verrà piantumata nel giardino di Villa Bonanno. L’iniziativa è stata promossa d’intesa con la Soprintendenza ai beni culturali di Palermo, con il Sindaco di Palermo e con l’Assessorato comunale all’ambiente. Il programma completo si può consultare sul sito laviadeilibrai.it.

La nona edizione della Via dei Librai

La manifestazione si articola in due fasi, il 23 e 24 aprile sono previste iniziative con le scuole; mentre dal 25 al 28 si terrà la festa del libro con le presentazioni, gli incontri e la fiera lungo il Cassaro con librai e editori accolti, come sempre, dai soci dell’Associazione Cassaro Alto che promuove la cura e lo sviluppo dell’antico Cassaro. L’importante appuntamento letterario nel cuore del percorso arabo normanno “è cresciuto tantissimo in questi nove anni e la partecipazione, sempre più crescente, tra i cittadini e gli stranieri, conferma l’intuizione di riprendere una tradizione e la cultura del libro e della lettura che è propria del Cassaro nel tempo. Per la nona edizione, ci auguriamo, ancora, una crescita. Le numerose collaborazioni che arricchiscono ogni anno l’offerta della manifestazione, infatti, vogliono significare l’amore per il libro, i librai e il Cassaro”, hanno detto Giovanna Analdi, presidente dell’Associazione Cassaro Alto, Giulio Pirrotta e Francesco Lombardo, del comitato de La Via dei Librai.