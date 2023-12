Il bando di partecipazione scade a fine gennaio

E’ stata presentata a Palermo la nona edizione della Via dei Librai, l’evento che unisce tutti gli amanti del libro nel capoluogo siciliano. Appuntamento di spessore internazionale, Via dei Librai 2024 si terrà sempre al Cassaro, il centro storico di Palermo, dal 23 al 28 aprile. All’edizione 2023 hanno partecipato più di 130 mila spettatori.

Via dei Librai, le novità del 2024

La manifestazione sarà sempre più digitale con una app dedicata e le dirette dal palco principale. Una delle novità più importanti sarà la presenza ai banchi della fiera degli assistenti librai che verranno formati in questi mesi. I libri non tramonteranno mai, e non hanno paura dell’intelligenza artificiale.

La manifestazione è suddivisa in due fasi

La manifestazione si articola in due fasi, dal 23 e 24 aprile sono previste iniziative con le scuole; mentre dal 25 al 28 si terrà la festa del libro con le presentazioni, gli incontri e la fiera lungo il Cassaro con librai e editori accolti, come sempre, dai soci dell’Associazione Cassaro Alto che promuove la cura e lo sviluppo dell’antico Cassaro.

L’importante appuntamento letterario nel cuore del percorso arabo normanno “è cresciuto tantissimo in questi nove anni e la partecipazione, sempre più crescente, tra i cittadini e gli stranieri, conferma l’intuizione di riprendere una tradizione e la cultura del libro e della lettura che è propria del Cassaro nel tempo. Per la nona edizione, ci auguriamo, ancora, una crescita. Le numerose collaborazioni che arricchiscono ogni anno l’offerta della manifestazione, infatti, vogliono significare l’amore per il libro, i librai e il Cassaro”, hanno detto Giovanna Analdi, presidente dell’Associazione Cassaro Alto, Giulio Pirrotta e Francesco Lombardo, del comitato de La Via dei Librai. Confermate le sei sezioni attraverso le quali sarà possibile partecipare: librai, editori, enti, autori, scuole, booklovers. Il bando di partecipazione scade il 31 gennaio 2024. La richiesta va inviata a laviadeilibrai@libero.it, indicando la scelta per una o più tra le sezioni indicate Possono partecipare librai, editori, enti, autori, scuole, booklovers. Anche quest’anno, BlogSicilia è media partner della “Via dei Librai”