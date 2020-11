Il servizio di Massimo Minutella su BlogSicilia.it

Non ce n’è Covid. È tutto un bluff. Il coronavirus è come una banale influenza… Non si muore di Covid-19 ma di altro… E a morire sono solo gli anziani…. E poi c’è il servizio di Massimo Minutella, andato in onda su BlogSicilia.it, che ha raccontato con genuina emozione quanto sta succedendo all’ospedale Civico di Palermo e in ogni altra struttura sanitaria della città, di Sicilia e d’Italia.

Sì, perché la verità, l’unica, l’assoluta, è quella che avviene nei reparti Covid, dove ci sono medici e infermieri che, dopo essere stati eroi durante la prima ondata ma ora sono complici di chissà quale complotto globalista, si sbracciano per curare la gente che sta male e per evitare che questo maledetto coronavirus possa portarsi via esistenze.

Guardare il servizio di Minutella, liberando la mente da ogni giudizio e pregiudizio, è uno schiaffo bello forte sulla faccia irritante e disinformante di chi nega. Ma è anche un monito per chi prende ogni misura per evitare il contagio e per evitare che a soffrire sia una madre, un padre, un nonno, una nonna… Perché bisogna continuare a farlo. Perché mai abbassare la guardia…

E ora il servizio da guardare, da condividere, una base solida su cui riflettere e fare riflettere…