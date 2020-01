I finanzieri della compagnia di Termini Imerese hanno sequestrato oltre di 33.000 prodotti cosmetici non conformi agli standard di sicurezza previsti dall’Unione Europea, in un esercizio commerciale gestito da cinesi.

La merce in vendita non era conforme alle normative vigenti ed era sprovvista del previsto marchio CE, nonché delle indicazioni del produttore ed importatore, del luogo d’origine e delle istruzioni e precauzioni per l’utilizzo. Insieme al sequestro sono state elevate sanzioni amministrative e la segnalazione alla camera di commercio e all’Asp.

Il settore del contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri è un ambito nel quale la Guardia di Finanza investe specifiche risorse al fine di garantire, da un lato, l’incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e dall’altro, la correttezza delle regole del mercato.