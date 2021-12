Controlli dei poliziotti di Palermo Centro

Gli agenti di polizia di Stato nel commissariato Centro di Palermo hanno chiuso il locale Taverna Azzurra alla Vucciria per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Nel locale secondo le direttive della prefettura poteva starci cinque persone alle volta, gli agenti ne hanno trovato una trentina. Da qui la chiusura e la sanzione.

Sono stati anche gli stessi titolari sui social a comunicare il provvedimento preso dalla questura di Palermo. Il provvedimento sarebbe stato preso giovedì scorso e domani l’esercizio commerciale potrà riaprire.

Non il primo che in questi anni è stato preso nei confronti dell’enoteca ritrovo della movida per tantissimi palermitani.