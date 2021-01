Problemi anche al pronto soccorso di Termini Imerese

L’emergenza Covid a Palermo non si vede per strada, visto che anche oggi le strade nonostante i divieti sono affollate a in tanti non hanno rispettato le nuove norme anti assembramento.

Il nodo come abbiamo imparato in questi mesi di pandemia è negli ospedali che iniziano a soffrire come già successo a novembre quando i posti per i ricoveri e nei pronto soccorso iniziavano a scarseggiare.

Succede che questa mattina a Termini Imerese si è registrato un picco di presenze che ha creato non pochi problemi nel reparto tanto che in alcuni momenti i pazienti sono stati dirottati in altri nosocomi della provincia.

Nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Anche nel pronto soccorso di Villa Sofia c’è qualche problema.

Oggi campeggia sull’ingresso un cartello con su scritto si accettano solo codici rossi. Nei giorni scorsi nel reparto di osservazione del pronto soccorso erano stati trovati alcuni pazienti e alcuni medici positivi.

Una situazione che aveva portato a ridurre gli ingressi nel pronto soccorso. Situazione ancora calda che continua a perdurare alla luce del cartello che è stato affisso all’ingresso dell’area di emergenza.