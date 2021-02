Aumentano i dati anche a Villabate

Sono 65 a San Cipirello e 64 a San Giuseppe Jato i positivi registrati nel report dell’Asp di Palermo. Sono questi i dati che hanno fatto scattare la zona rossa nei due comuni a pochi metri di distanza l’uno dall’altro e amministrati entrambi dai commissari.

Le misure restrittive resteranno in vigore fino a giovedì 11 marzo come disposto dalla Regione. Nei giorni scorsi il Comune di San Cipirello aveva richiesto l’intervento della Regione per far fronte all’ondata di contagi che sta interessando la comunità.

Da giorni tanti cittadini chiedevano alle commissarie straordinarie la chiusura delle scuole.

Sempre in provincia di Palermo resta alta la preoccupazione per il diffondersi del virus a Caccamo. Qui i casi sono 58 e il sindaco nei giorni scorsi aveva già deciso la chiusura delle scuole.

Non è escluso che se aumentano i contagi anche in quel comune possano essere presi provvedimenti restrittivi. Sempre in provincia sono in aumento i casi a Carini con 257 positivi e Villabate. Qui i casi sono 200.