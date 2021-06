I dati del bollettino

Sono 163 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.911 tamponi processati, con una incidenza quasi del 1,7%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 7 e fanno salire il totale a 5.912. Il numero degli attuali positivi è di 6.631 con una diminuzione di 91 casi. I guariti sono 247.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 358, 1 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, 8 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Siracusa 10, Agrigento 2, Trapani 1 e nessun caso ad Enna.

I dati della settimana

Continua la diminuzione dei nuovi casi di Covid19 in Sicilia ma nell’ultima settimana si registra una frenata della riduzione generale.

Lo sottolinea il report settimanale redatto dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo sulla base dei dati della protezione civile a livello regionale

Oltre 1800 contagiati in una settimana

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 1816, l’8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 25,8% ma si tratta, in valore assoluto, dell’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 6722, 1249 in meno rispetto alla settimana precedente.

I positivi in Sicilia e l’aumento delle terapie intensive

Le persone in isolamento domiciliare sono 6365, 1180 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 357, di cui 47 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 69 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (+21,4% rispetto ai 14 della settimana precedente) ed il numero dei guariti (216713) è cresciuto di 3033 unità rispetto alla settimana precedente. I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,7%).

I guariti e le nuove vittime

La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 94,5% (era il 93,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 32 (la settimana scorsa 54). Complessivamente le persone decedute sono 5905, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa).