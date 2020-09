Covid19, 34 positivi a San Giuseppe Jato, 107 in isolamento

23/09/2020

Nove positivi in più Covid-19 a San Giuseppe Jato. Ad oggi, in totale ci sono in paese 34 soggetti positivi. Uno di questi è ricoverato in ospedale. Altri 14 nostri concittadini invece, che sono venuti a contatto con soggetti risultati positivi, sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio, in attesa di essere sottoposti al tampone. In totale sono 107 i soggetti posti in isolamento domiciliare in paese. L’amministrazione è in continuo contatto con le Autorità Sanitarie competenti, per programmare le azioni da mettere in atto per contrastare il diffondersi del virus. “Invitiamo tutta la popolazione a non farsi prendere dal panico e a mantenere la calma – dice il sindaco Rosario Agostato – Ribadiamo, la collaborazione in questa fase è fondamentale! Un abbraccio ai nostri concittadini che stanno attraversando queste giornate difficili. Ricordo che è fondamentale l’utilizzo della mascherina, del rispetto del distanziamento sociale e di tutte le regole utili a contrastare il contagio dal Covid-19”. A San Cipirello ci sono 9 positivi e 50 persone in isolamento domiciliare. Lo comunica la commissione straordinaria. Oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale. Nel corso della seduta è emersa la necessità di intensificare il controllo del territorio per la verifica del rispetto delle misure anti Covid e di attivare sin da subito il servizio di Protezione Civile per rifornire di beni di prima necessità i soggetti posti in isolamento obbligatorio. In collaborazione con l’Asp di Partinico, si stanno valutando interventi mirati a consentire un puntuale censimento dei contagi. “La Commissione Straordinaria – si legge nella nota – assicura che la situazione è sotto stretto monitoraggio e invita al contempo la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle misure precauzionali volte al contenimento dei contagi”.

