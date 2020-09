Sei positivi al Covid19 a Misilmeri (Pa) e il sindaco Rosalia Stadarelli, ha firmato un ordinanza con la quale chiude le scuole in via provvisoria le scuole fino a domenica.

“L’ordinanza di chiusura è limitata al periodo necessario all’Asp per effettuare i controlli sulle persone monitorate – afferma il sindaco .Tra i casi accertati oggi ci sono persone che si sono incontrate con troppa gente e quindi l’Azienda sanitaria dovrà monitorare decine e decine di soggetti”.

Il provvedimento con decorrenza da oggi e fino a domenica prevede “la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti in tutto il territorio di Misilmeri” e i dirigenti scolastici sono invitati “a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica”. Imposta anche la chiusura di sale giochi, sale scommesse e locali assimilati.

Alle 22 invece dovranno chiudere palestre, impianti sportivi e scuole di ballo. I titolari di attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie e gelaterie) potranno proseguire oltre le 22 ma soltanto con servizio ai tavoli. Sospeso il mercato settimanale del giovedì. Previsti anche la “chiusura e il divieto di accesso ai parchi gioco comunali” e “la chiusura di circoli e associazioni ricreative e musicali”. Sospese anche “tutte le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico”.

E intanto oggi a Palermo si registra uno studente delle scuole medie dell’educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi a Palermo è risultato positivo al Coronavirus dopo aver fatto il tampone. La notizia è stata comunicata ieri sera all’istituto palermitano dopo l’esito del tampone positivo. Stamattina l’Asp è a scuola per effettuare i tamponi rapidi ai compagni di classe e a chi ha avuto contatti stretti con lui. I locali sono già stati sanificati e la scuola è aperta regolarmente. Il giovane positivo sta bene e sarebbe asintomatico.

Tensione anche sul fronte ospedaliero. Anche un paziente ricoverato all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana è risultato positivo al Covid19 al terzo tampone effettuato. Dopo avere fatto accesso alla struttura attraverso il Pronto Soccorso, rassicurano dall’Asp, è sempre, rimasto in isolamento, non entrando mai in contatto con altri degenti.