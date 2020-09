l'uomo è stato trasferito a palermo

Un paziente ricoverato all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana è risultato positivo al Covid19 al terzo tampone effettuato. Dopo avere fatto accesso alla struttura attraverso il Pronto Soccorso è, sempre, rimasto in isolamento, non entrando mai in contatto con altri degenti.

Tutti gli operatori che hanno provveduto alle cure hanno sempre utilizzato i dispositivi di protezione. Stessi dispositivi ha utilizzato anche il personale del seggio elettorale che ha raccolto l’espressione di voto del paziente nelle giornate dedicate alla consultazione referendaria.

Il paziente era risultato negativo, sia dopo l’accesso al Pronto Soccorso, sia dopo il ricovero. Considerata la presenza di una sintomatologia riconducibile all’infezione da Covid-19, si è provveduto ad effettuare un terzo tampone che ha dato esito positivo. Il paziente è stato, già, trasferito in un Ospedale della città di Palermo.

La direzione del Presidio Ospedaliero ha provveduto a far sanificare i locali ed a tracciare i contatti con gli operatori che si stanno sottoponendo al tampone. L’Ospedale, che non ha mai interrotto l’attività, funziona regolarmente in tutte le sue articolazioni.

Intanto aumentano i tamponi, aumentano i positivi ma non è il caso di preoccuparsi. Parola dell’assessore regionale per la salute Ruggero Razza che ha utilizzato l’Ars per snocciolare davanti al Parlamento siciliano i dati dell’epidemia covid19 in Sicilia ad ieri.

Numeri che letti in valore assoluto fanno paura. 6145 casi dall’inizio dell’epidemia spaventano e spaventano ancora di più i 2390 attuali positivi, 224 dei quali ricoverati.

Ma il dato da osservare, secondo l’assessore è un altro, anzi altri due. Da un lato l’ospedalizzazione è appena del 10% rispetto al numero dei casi mentre nei mesi del lockdown stava fra il 30 e il 40%. Ma l’altro dato che deve farci stare relativamente tranquilli, anche se sempre attenti alla prevenzione, è il rapporto fra il numero di tamponi ed i positivi. Sono circa l’1,40% i positivi scoperti dai tamponi. Significa 14 positivi ogni mille tamponi. Ieri 108 nuovi casi ma oltre seimila tamponi.

Oggi è risultato positivo uno studente delle scuole medie dell’educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi a Palermo dopo aver fatto il tampone. La notizia è stata comunicata ieri sera all’istituto palermitano dopo l’esito del tampone positivo. Stamattina l’Asp è a scuola per effettuare i tamponi rapidi ai compagni di classe e a chi ha avuto contatti stretti con lui. I locali sono già stati sanificati e la scuola è aperta regolarmente. Il giovane positivo sta bene e sarebbe asintomatico.