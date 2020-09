Primo studente positivo

Uno studente delle scuole medie dell’educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi a Palermo è risultato positivo al Coronavirus dopo aver fatto il tampone. La notizia è stata comunicata ieri sera all’istituto palermitano dopo l’esito del tampone positivo. Stamattina l’Asp è a scuola per effettuare i tamponi rapidi ai compagni di classe e a chi ha avuto contatti stretti con lui. I locali sono già stati sanificati e la scuola è aperta regolarmente. Il giovane positivo sta bene e sarebbe asintomatico.

“Abbiamo attivato subito tutti i protocolli previsti – dice la dirigente dell’educandato Angela Randazzo – Il ragazzo era asintomatico. La situazione è sotto controllo. La scuola non è una bolla distaccata dalla società. Sono situazione che purtroppo si possono presentare. Noi abbiamo rispettato tutte le procedure e la scuola è regolarmente aperta Confidiamo nella collaborazione con le famiglie. Alla luce dei risultati dei nuovi tamponi prenderemo nuovi provvedimenti se è il caso”.

Sono già numerosi i casi confermati e sospetti di Coronavirus che riguardano scuole di Palermo e provincia. Ieri è stato chiuso precauzionalmente il servizio della sezione infanzia comunale nella scuola Rosolino Pilo di via Augusto Elia. La decisione è stata presa oggi per un caso di sospetto Covid -19 di una dipendente, in malattia dallo scorso 17 settembre per sintomi influenzali. All’interno del plesso che tra l’altro è stato sede elettorale, sono partiti i lavori di igienizzazione e sanificazione. A Palermo è il quinto asilo chiuso in via precauzionale.

A Partinico è risultata positiva al coronavirus la dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Mario Orso Corbino. In via precauzionale oggi gli studenti non sono entrati a scuola. E’ stata avviata la sanificazione dei locali mentre l’Asp 6 ha avviato le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti che la Preside ha avuto nelle ultime settimane, tra incubazione del virus e i sintomi che l’hanno indotta a richiedere di essere sottoposta al tampone.