Il bollettino del Ministero della Sanità

Sono 108 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2390 positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva e 2.151 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.145 casi dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi eseguiti sono 7008. Una vittima in più rispetto a ieri e cosi ì decessi salgono a 300 dall’inizio dell’epidemia nell’isola.

I positivi di oggi sono 63 a Palermo 5 dei quali nella Missione Speranza e Carità, 3 ad Agrigento, 1 Caltanissetta, 13 a Catania, 12 Enna, 3 Messina, 1 Ragusa 12 a Trapani. I guariti sono 65.

La Missione Speranza e Carità di Biagio Conte tiene alta la tensione nel capoluogo. Oggi ad aumentare proprio la tensione è stato un piccolo incendio risoltosi senza particolari interventie spento dagli stessi opsiti prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Anche nelle scuole si ripetono i casi di personale e docenti positivi. L’ultimo caso nell’Istituto Professionale Mario Orso Corbino di Partinico dove la dirigente è risultata positiva.

In via precauzionale oggi gli studenti non sono entrati a scuola. In corso la sanificazione dei locali mentre l’Asp 6 ha avviato le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti che la Preside ha avuto nelle ultime settimane, tra incubazione del virus e i sintomi che l’hanno indotta a richiedere di essere sottoposta al tampone.

“Siamo in attesa che il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Partinico ci comunichi le procedure da attivare – scrive in una nota l’ufficio di presidenza dell’istituto ‘Mario Orso Corbino’ di Partinico – a seguito della positività della nostra dirigente scolastica al tampone per la conferma dell’infezione da Covid-19”.

E’ stato chiuso precauzionalmente il servizio della sezione infanzia comunale nella scuola Rosolino Pilo di via Augusto Elia. La decisione è stata presa oggi per un caso di sospetto Covid -19 di una dipendente, in malattia dallo scorso 17 settembre per sintomi influenzali.

Intanto è stato completamente sanificato l’asilo nido Melograno, chiuso nei giorni scorsi e il Comune sta concordando la riapertura su indicazioni dell’Asp.

“Ho ricevuto dal direttore generale Asp, Daniela Faraoni – ha detto l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano – rassicurazioni che nelle prossime giornate l’Azienda garantirà l’esecuzione dei test rapidi per dipendenti , genitori e bambine e bambini che frequentano i nidi chiusi precauzionalmente al fine di predisporre la riapertura”

Un paziente ricoverato all’ospedale di Partinico è risultato positivo dopo due giorni di ricovero. L’uomo è stato immediatamente trasferito al Civico di Palermo, mentre l’Asp 6 ha provveduto alla immediata sanificazione dei locali e a sottoporre a tampone un totale di 51 persone tra medici, infermieri, operatori e degenti presenti in reparto.