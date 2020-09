Il frate laico si trova in pellegrinaggio in Scozia

I numeri dei contagi nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo “non sono così alti come inizialmente era stato comunicato. Sono inferiori tanto il numero dei presenti quanto quello dei contagiati”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. L’amministrazione comunale di Palermo continua a garantire pasti e beni di prima necessità.

“Permane alta l’esigenza di massima tutela e di massima cautela, che rischiano di fare precipitare Palermo in una vera e propria tragedia legata alla pandemia”.

Stando ai dati sono 105 i positivi. L’Azienda sanitaria ha già effettuato 422 tamponi e ne ha processati 334.

Sei ospiti sono ospedalizzati. Altri 99 sono positivi asintomatici. Di questi 20 sono ospitati al Covid Hotel San Paolo.

Stamattina non sono mancati i momenti di tensione all’interno della Missione. Gli ospiti della Missione Speranza e Carità hanno appiccato un incendio dentro la struttura. Sono stati incendiati alcune suppellettili e materassi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco anche se sembra che il rogo è stato spento prima che i pompieri arrivassero.

Dentro la struttura la quarantena non viene accettata dagli ospiti che hanno cercato più volte tra ieri e oggi di lasciare la struttura. La zona è presidiata dalla polizia e dalla polizia municipale.

Biagio Conte fondatore padre e fondatore della struttura, è in pellegrinaggio attraverso l’Europa ed attualmente si trova in Scozia. Preoccupato del momento difficile che la sua comunità sta vivendo ha inviato un messaggio video.

“Stiamo attenti a non chiuderci in noi stessi a causa della pandemia – ha detto – o ancora peggio a giustificarci dimenticando di fare le opere solidarietà e carità non aiutando il nostro prossimo cioè il nostro simile. Invio alla Missione Speranza e Carità, alla Città di Palermo un messaggio profonda solidarietà per le dure prove che state affrontando. Sono solidale con tutte le istituzioni e con tutti quelli che sono in prima linea nel contrastare il virus. Vi chiedo un gesto di solidarietà per il lungo e difficile cammino attraverso l’Europa anch’essa schiacciata dal virus. Non perdiamo la speranza, fratel Biagio vi è vicino”.