Il presidente Norata in isolamento

L’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Palermo è stata messa in ginocchio dal Coronavirus. Al momento 12 i dipendenti positivi, tra capi settore e operai e il 40 per cento di lavoratori in malattia.

“Qualcuno di questi ha qualche sintomo ed è già monitorato dall’Azienda sanitaria – dice il presidente della Rap Giuseppe Norata – Altri sono a casa per paura di essere contagiati. Sta di fatto che la raccolta dei rifiuti già è in emergenza. Ho chiesto l’intervento del prefetto di Palermo e dell’esercito proprio per scongiurare un’emergenza, ma già una ditta lavora per ripulire alcune zone della città”.

In queste ore i lavoratori stanno eseguendo i test sierologici e i tamponi. “Io stesso mi sono messo in isolamento visto che ho lavorato con qualcuno risultato positivo. Ho fatto un primo tampone ed è risultato negativo. Attendo l’esito del secondo – aggiunge Norata – Invito tutti a non sottovalutare questo virus e indossare sempre la mascherina. E’ un appello che faccio da mesi.

Per il presidente “i dipendenti stanno vivendo anche un disagio psicologico Stiamo facendo circa 70 tamponi e 150 sierologici al giorno. Entro giovedì completeremo lo screening”.