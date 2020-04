I controlli continueranno nei prossimi giorni

All’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania è stato eseguito il tampone di controllo per il Coronavirus a 350 operatori sanitari, selezionati in ragione del livello di rischio e di esposizione. Nelle prossime settimane i controlli saranno esteri a tutto il personale in servizio, sanitario, tecnico e amministrativo.

L’esecuzione dei tamponi rientra nelle procedure di controllo sanitario del personale, attivate dalla direzione sanitaria dell’Arnas Garibaldi, in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, diretto da Pina Scandurra.

Ad oggi risultano sottoposti a tampone di controllo per il Coronavirus già 350 operatori sanitari, selezionati in ragione del livello di rischio e di esposizione. I controlli continueranno nei prossimi giorni. “L’obiettivo – spiega il direttore sanitario aziendale, Giuseppe Giammanco – è quello di ridurre al minimo il rischio del contagio all’interno dei nostri ospedali e mettere i nostri dipendenti nelle condizioni di lavoro più sicure”.