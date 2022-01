Lo conferma il Comune di Monreale

A causa del Covid è stato sospeso il concerto Gospel che si sarebbe dovuto tenere all’abazia di San Martino delle Scale. Il Comune di Monreale ha confermato la positività di alcuni membri del concerto.

Questa mattina la comunità monastica di San Martino delle Scale ha annunciato di trovarsi in isolamento per via di un positivo accertato.

Intanto – informano l’abate e il parroco dell’abbazia – tutte le celebrazioni e le attività parrocchiali e comunitarie sono sospese a tempo indeterminato. Inoltre pure la portineria del monastero, del punto vendita e dell’ufficio parrocchiale e della cappella di Santa Scolastica di Piano Geli rimarranno chiuse.

“Appena possibile – comunica una nota dell’abbazia – sarà data comunicazione della ripresa delle attività stesse. Tanto si doveva per opportuna conoscenza di tutti i fedeli che frequentano la nostra Abbazia e la nostra Parrocchia”.