Al mattino l’esibizione delle nuove leve, di pomeriggio l’orchestra

Doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo per festeggiare in musica l’arrivo del 2022. L’1 gennaio alle 11 in “Sala grande” si esibiranno le formazioni giovanili della “Massimo Youth Orchestra” e della “Cantoria” e alle 18:30 l’orchestra del teatro diretta dal maestro Omer Meir Wellber.

Overture e operetta

Saranno i giovani musicisti della “Massimo Youth Orchestra” e le voci bianche della “Cantoria” a dare il benvenuto al nuovo anno con “A New Year of Smiles!” un concerto festoso in matinée (inizio ore 11) che dopo l’esecuzione dell’ouverture-fantasia di Romeo e Giulietta di Pëtr Il’ič Čajkovskij dedica il programma all’operetta viennese (da Johann Strauss a Kalman e Lehár) e a quella francese (Offenbach). Sul podio dell’Orchestra il Maestro Michele De Luca e a dirigere il Coro il Maestro Salvatore Punturo. Il concerto inaugura l’accordo di partenariato siglato recentemente tra la Fondazione Teatro Massimo e UniCredit a sostegno dei progetti “educational” 2021-2022, che vedono le formazioni giovanili della Fondazione sempre più protagoniste delle attività artistiche con un ricco calendario di concerti e spettacoli per il nuovo anno.

Incentivare i giovani

“Sono molto grato del supporto di un partner privato come UniCredit che ci consente di incentivare ulteriormente la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle attività artistiche della Fondazione – dichiara il sovrintendente Francesco Giambrone, che ha sottoscritto l’accordo -. Questo impegno ha creato negli anni un vivaio straordinario di giovani artisti sensibili e preparati di cui siamo particolarmente orgogliosi”. “UniCredit – sottolinea il responsabile Regione Sicilia dell’istituto di credito, Salvatore Malandrino – vanta una lunga tradizione a sostegno della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Attraverso selezionate partnership e sponsorizzazioni il Gruppo sostiene attivamente le comunità in cui opera anche in ambito culturale, promuovendo importanti iniziative, rivolte a un pubblico sempre più ampio. La partnership con la Fondazione Teatro Massimo testimonia, ancora una volta, l’attenzione di UniCredit al territorio siciliano, che è anche attenzione alla cultura nelle sue diverse manifestazioni”. Costo dei biglietti da 30 a 12 euro. Info e programma di sala https://www.teatromassimo.it/calendario/concerti/capodanno-delle-formazioni-giovanili.html

Il concerto del pomeriggio

E sempre l’1 gennaio ma alle 18.30 l’appuntamento è con l’ormai tradizionale Concerto di Capodanno che vedrà sul podio in “Sala grande” il direttore musicale Omer Meir Wellber dirigere l’Orchestra del Teatro Massimo e il Coro guidato dal Maestro Ciro Visco. Ospite d’eccezione è il basso uruguayano Erwin Schrott, interprete di riferimento a livello internazionale per ruoli come Don Giovanni e Leporello. Il variegato programma propone arie famose, da “Madamina, il catalogo è questo” dal Don Giovanni, all’aria di Dulcamara da L’elisir d’amore, e pagine sinfoniche e corali di opere importanti come le “Danze polovesiane” da Il Principe Igor o la “Danza dei sette veli” di Salome o ancora il prologo di Mefistofele di Arrigo Boito. Ma sono previste anche pagine di ascolto più inconsueto, come l’Intermezzo da I gioielli della Madonna di Wolf Ferrari o altre più popolari, come le canzoni Besame mucho o “Oblivion”, il tango nuevo di Astor Piazzolla. Biglietti da 70 a 25 euro. Info e programma di sala https://www.teatromassimo.it/calendario/concerti/concerto-di-capodanno-311.html