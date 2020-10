Nelle scuole ci sono diverse classi in quarantena

Sono 105 i nuovi positivi a Bagheria. Lo ha comunicato il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. Tra i contagiati ci sono 17 persone che fanno parte di una comunità alloggio bagherese, una di loro è ricoverata.

Nel distretto 39 ci sono anche 9 positivi a Casteldaccia, 15 ad Altavilla Milicia, 21 a Ficarazzi, e 12 a Santa Flavia. Nelle scuole ci sono diverse classi in quarantena.

Al plesso Girgenti di Aspra una classe è in quarantena obbligatoria e al plesso Scordato una è un quarantena fiduciaria; all’istituto Tommaso Aiello ci sono 2 classi in quarantena fiduciaria; per l’istituto comprensivo Emanuela Loi – Carducci 3 classi sono in isolamento fiduciario; al Bagnera 2 classi, forse 3 per effetto di approfondimenti, il liceo classico ha 1 sola classe in isolamento; lo scientifico da domani avrà 1 classe in isolamento fiduciario; l’istituto d’arte da lunedì prossimo non avrà la classe che sarà in isolamento sino a domani; all’itet si stanno continuando a fare approfondimento c’erano 2 classi in isolamento.

“Vorrei rassicurare i cittadini che hanno i familiari nella comunità alloggio perché c’è un giusto controllo da parte del dipartimento di prevenzione, dei titolari della struttura, e del dipartimento regionale”.

Il primo cittadino di Bagheria ha poi ricordato la riunione con le forze dell’Ordine di oggi, di cui abbiamo giù dato notizia, e della riunione di ieri con i referenti covid delle scuole cittadine, Asp, e medici ipediatri a dimostrazione di un lavoro sinergico.

«Ciò che raccomandano i pediatri è di comunicare tempestivamente quando già un bambino ha un piccolo raffreddore, una lineetta di febbre che seppur non riconducibile al covid permettere di fare un triage più semplice e veloce per offrire al bambino la possibilità di rientrare in classe con serenità» – spiega il sindaco che aggiunge: «Sapevamo che i dati della curva epidemiologica sarebbero stati in evoluzione ed in aumento, il dato positivo è che 33 cittadini si sono negativizzati e che dei positivi la stragrande maggioranza sono asintomatici con una carica virale bassa».

Tripoli ha poi annunciato che è stata trasmessa una richiesta di potenziamento di risorse umane per l’ASP alla dirigenza provinciale dell’azienda sanitaria locale.

«Tenere insieme il complicato puzzle che ci vede dover gestire da un lato il problema economico per le attività commerciali e soprattutto per la ristorazione e dall’altro la situazione epidemiologica e la curva che aumenta ci porta a tenere nervi saldi e collaborare ed è quello che stiamo facendo, istituzioni, forze dell’ordine, scuole ed Asp» – conclude il primo cittadino di Bagheria che chiosa: «continuiamo ad avere fiducia, scongiuriamo panico e ansia, dobbiamo cercare di far convivere il controllo del territorio, la salute bene primario, ma anche il mantenimento di una certa economia che ci permette di andare avanti».