Sono 720 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 17, che portano il totale a 2.256.

Con i nuovi casi sono a 33.232 gli attuali positivi, con una diminuzione di 148 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.169 siciliani, 12 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 995 dei quali in regime ordinario, 13 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri.

I guariti sono 851.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 222, Messina 201, Palermo 63, Caltanissetta 56, Ragusa 43, Siracusa 42, Trapani 37, Agrigento 33, Enna 7 .

E intanto Babbo Natale porta sotto l’albero degli italiani il vaccino contro il Covid19. Sarà un caso o forse una strategia di comunicazione ma fatto sta che è arrivato alle 9,30 di oggi, la mattina di Natale, alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia.

Entrato in Italia, scortato dai carabinieri, il mezzo ha proseguito verso l’ospedale Spallanzani di Roma da dove le dosi saranno, poi, distribuite nei vari punti di stoccaggio in Italia per poi avviare, domenica 27 dicembre, la campagna vaccinale con la somministrazione delle primissime dosi al personale sanitario.

Si tratta, ancora ora, di una vaccinazione più simbolica che altro visto che ci vorrà tempo e molte altre dosi per poter parlare di vera campagna vaccinale.

Saranno 685 in Sicilia le persone coinvolte nella fase iniziale della campagna vaccinale anti-covid che prenderà il via, dunque, domenica 27 dicembre, così come in tutta Europa, con il vaccino day programmato, per l’isola, all’ospedale Civico di Palermo. Saranno inoltre coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie siciliane: dal 28 al il 30 dicembre prossimi, infatti, le delegazioni provenienti dalle altre province dell’Isola giungeranno nel capoluogo siciliano dove sono già in allestimento i centri di somministrazione.

L’organizzazione è stata definita dai vertici dell’assessorato regionale alla Salute nel corso di una riunione operativa di appena due giorni fa. Al termine dell’incontro l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha sottolineato che “la fase 1 della campagna vaccinale è stata approvata dal Parlamento nazionale. Come è noto toccherà agli operatori della sanità, chi è negli ospedali, chi lavora più a contatto con i pazienti positivi e coloro i quali sono impegnati nell’emergenza”.

Quella del 27 dicembre è una giornata simbolica non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. A regime in Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla regione come centri di somministrazione.