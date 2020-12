La SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete e Obesità), esprime i suoi più sinceri complimenti e la sua più piena solidarietà, nei confronti dell’avvio del Piano Siciliano di Vaccinazione contro il coronavirus per il personale sanitario, promosso e avviato dall’assessore alla salute Ruggero Razza.

La società attesta inoltre, la totale disponibilità e collaborazione dei suoi referenti provinciali in Sicilia, nel supportare la campagna di sensibilizzazione pro-vaccino verso tutti coloro che nutrono ancora titubanze o incertezze verso tale azione, e ancora con più forza, verso i negazionisti e i no-vax.

In ultimo la SIMDO, vuole dimostrare da subito la totale condivisione del Progetto suddetto nella persona del suo il presidente, Il Dott. Vincenzo Provenzano direttore del Covid Hospital dell Asp (Pa), il quale sarà il primo a vaccinarsi durante il V-day programmato per giorno 28 dicembre 2020.

“Con il governo nazionale si è lavorato molto in queste giornate perché la vaccinazione potesse partire entro la fine dell’anno. Quella del 27 dicembre è una giornata simbolica non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. Saranno alcune centinaia le prime dosi che arriveranno. Novemila in tutta Italia, poco più 500 per la nostra regione e quindi ci sarà la possibilità di dare l’avvio a un anno che sarà quello delle vaccinazioni che è molto atteso dai cittadini che hanno un desiderio di ritorno alla normalità”. aveva detto nei giorni scorsi l’assessore Razza.