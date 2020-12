intanto continuano sul sito regionale le adesioni

Il vaccino per sconfiggere il Covid19. Guarda con speranza l’umanità intera alla ricerca scientifica per mettere fine alla terribile pandemia che tante vittime ha già fatto e continua a mietere.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha ieri affermato: “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”.

Ebbene, il vaccino contro il Covid19 arriverà tra qualche giorno anche a Palermo.

Come si legge su Repubblica Palermo, l’ospedale Civico della città, in prima linea nella lotta contro il Covid19, è stato scelto per il V-day: domenica prossima, 27 dicembre, data simbolo per l’inizio della campagna vaccinale in Europa, cinque medici dei reparti Covid saranno i primi a vaccinarsi in Sicilia.

Tra i sanitari che si sottoporranno al vaccino dovrebbe esserci anche Massimo Geraci, il responsabile del pronto soccorso del Civico.

Alla somministrazione del vaccino, di alto valore simbolico, dovrebbe partecipare anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Intanto proseguono le pre-registrazioni sul sito regionale siciliacoronavirus di quanti, tra medici ed operatori sanitari vogliono sottoporsi al vaccino.

Come si legge ancora su Repubblica Palermo, fino a ieri si calcolano 18mila adesioni a fronte di una platea di 141mila persone individuate che stanno fronteggiando la pandemia, compresi specializzandi e studenti di Medicina.

In Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla regione come centri di somministrazione.

In merito al piano vaccinale, stando a quanto ha dichiarato il commissario nazionale per l’emergenza, Domenico Arcuri, in Italia arriveranno, in una prima fase, 129mila dosi da somministrare entro 15 giorni.

La seconda dose dovrà essere somministrata dopo 19 giorni dalla prima.

E ci sono anche i centri individuati dove inviare i vaccini. Tra questi c’è anche l’ospedale Civico che dispone di frigoriferi che arrivano a meno 80 gradi per ‘conservare’ i vaccini Pfizer.

“È vero, siamo stati indicati dalla Regione per il V-day europeo, il vaccino arriverà il giorno di Natale”, dichiara il manager del Civico, Roberto Colletti.