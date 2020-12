Roberto Speranza: "È la notizia che aspettavamo"

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha affermato: «L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia».

Infatti, l’European Medicines Agency (EMA), l’Agenzia Europea del Farmaco, ha dato il via libera «condizionato» all’immissione in commercio del vaccino Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer per prevenire il Covid-19, nelle persone a partire dai 16 anni di età «con tutte le garanzie, i controlli e gli obblighi che ciò comporta», come si legge in una nota.

L’EMA ha anche sottolineato che «almomento possiamo dire che non ci sono evidenze per affermare che il vaccino non funzionerà contro la nuova variante» di coronavirus, come dichiarato dalla direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, precisando che «nel frattempo dobbiamo fare tutto il possibile per evitare la diffusione» dell’infezione.

Infine, per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si tratta di «un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L’Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di BioNTech Pfizer. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione europea entro questa sera».