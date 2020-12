Il segretario alla Salute britannica: "Notizia fantastica"

Il Regno Unito ha approvato l’uso del vaccino di Pfizer – BioNTech contro il Covid-19 .

Il vaccino di Pfizer – BioNTech avrà bisogno di speciali criocongelatori.

Il Regno Unito, primo Paese al mondo, ha approvato l’uso del vaccino di Pfizer – BioNTech contro il Covid-19. Infatti, è stato ricevuto il via libera dall’MHRA, l’agenzia regolatrice inglese dei farmaci, e sarà disponibile già dalla prossima settimana.

Gli studi hanno dimostrato che il vaccino è efficace al 95% e funziona in tutte le fasce d’età. Il governo di Sua Maestra ha assicurato la distribuzione di 40 milioni di dosi che devono essere refrigerate a – 70°C. Il vaccino, quindi, sarà spedito in ghiaccio secco ai centri ospedalieri che dispongono di speciali criocongelatori.

Si prevedono dieci milioni di dosi nel Regno Unito entro la fine dell’anno e i pazienti necessitano di due dosi ciascuno.

Parlando a Sky News, Matt Hancock, segretario britannico alla Salute, ha parlato di «notizia fantastica», aggiungendo che l’MHRA «ha autorizzato clinicamente il lancio del vaccino. Il NHS (Sistema Sanitario Britannico, n.d.r.) è pronto a far sì che ciò accada, quindi dall’inizio della prossima settimana inizieremo il programma di vaccinazione delle persone contro il COVID-19. Come sappiamo dagli annunci precedenti, questo vaccino è efficace, l’MHRA lo ha approvato come clinicamente sicuro e abbiamo un vaccino, quindi è un’ottima notizia».

E ancora: «Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad avere un vaccino clinicamente approvato per la fornitura», spiegando che ci saranno tre modalità di somministrazione e il primo riguarda direttamente gli ospedali: «50 strutture sono già pronte e attendono di ricevere il vaccino». Hancock ha annunciato che saranno coinvolti anche i militari nella logistica del lancio del farmaco.