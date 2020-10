A seguito di un caso accertato di positività al Covid-19, è stata chiusa in via precauzionale la scuola dell’infanzia comunale ‘Altarello’.

Il servizio educativo è stato sospeso, il nido comunale chiuso in attesa della procedura di sanificazione e i genitori avvertiti.

Il personale dell’asilo è in smart working in attesa che l’Asp attivi le procedure previste dai Protocolli anti-Covid per la riapertura.