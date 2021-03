Intervento della polizia municipale

Chiuso per cinque giorni dalla polizia municipale il locale Salamino Pane e Vino di via Cantavespri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Il locale sarà chiuso fino al 5 marzo. Lo comunica su Facebook lo stesso titolare.

“Il locale sarà chiuso fino a giorno 5 per un sequestro da parte della polizia municipale a causa di un presunto assembramento all’esterno dell’attività creato da una decina di persone – dice il titolare – trovo ingiuste queste sanzioni, trovo ingiusto questo accanimento verso solo certe categorie, trovo ingiusto che debba tenere chiuso altre due attività senza avere un soldo dallo stato da mesi. Spero che torniate a trovarci venerdì dalle 11 in poi.

Grazie a tutti voi che ci siete vicini come clienti e amici, spero di farcela e superare anche questa”.