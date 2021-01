Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.465 tamponi processati con una incidenza del 4,9%. L’isola è quarta per contagio dopo la Lombardia misteriosamente in zona arancione da domani, L’Emilia Romagna e il Lazio. Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194.

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 47.627, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri. I guariti sono 787.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.667, 4 in più rispetto a ieri, dei quali 223 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 359, Messina 259, Catania 207, Siracusa 101, Trapani 92, Enna 52, Caltanissetta 42, Agrigento 28, Ragusa 18.

Nel frattempo è stata emanata la nuova ordinanza del Ministro della salute sulla classificazione delle Regioni. La Sicilia resta in zona rossa e da domani sarà l’unica regione d’Italia considerata ad alto rischio di contagio. Piccola consolazione (se consolazione può essere considerata, ma non lo è) la compagnia della Provincia Autonoma di Bolzano che continua a protestare contro questa classificazione e a presentare ricorsi.

Musumeci vuole più controlli e restrizioni

Se gli altri fanno ‘carte false’ per uscire dalla zona rossa la Sicilia invece vorrebbe altre restrizioni con Musumeci che incontra i prefetti

Quasi tutta Italia arancione

Sono 14 le Regioni in area arancione, due in più rispetto alla scorsa settimana. Con una ordinanza il ministro della Salute Speranza conferma in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Restano in questa fascia anche: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Con le ultime ordinanze firmate oggi sono, inoltre, entrate in fascia arancione anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia gialla e rossa.

Quattro regioni e una provincia in giallo

Restano gialle 4 regioni più la Provincia autonoma di Trento. Nello scorso provvedimento era presente la Sardegna che invece da domani sarà arancione. Le Regioni gialle, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana