Covid19, controlli e assembramenti movida alle 18 comitato in videoconferenza

Ignazio Marchese di

20/10/2020

E’ convocato per oggi pomeriggio alle 18 in videoconferenza dal prefetto di Palermo il comitato per l’ordine e la sicurezza con al centro il tema dei controlli per la movida. In quella sede saranno stabilite le aree della città a rischio assembramento. Ricordiamo che il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che alcune piazze e alcune vie potranno essere chiuse per evitare la diffusione del virus. C’è da stabilire chi avrà la competenza di emettere il provvedimento. In una prima fase era stata demandata ai sindaci, ma poi nel decreto del presidente del consiglio non era più specificato quale fosse l’autorità ad emettere il provvedimento. Adesso si attendono le linee guida da parte del ministero dell’Interno.

