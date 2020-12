Il ricordo degli amici e soci

E’ morto dopo una lunga agonia l’ingegner Roberto Pirera. Una persona molto amata, apprezzata e competente nell’ambito automobilistico.

Ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita nei reparti Covid del Cervello e poi di Partinico. Oggi è stata comunicata la triste notizia.

“Ci lascia l’ingegnere Roberto Pirera, grande amico dell’Automobile Club e grande appassionato, – dice Angelo Pizzuto presidente dell’Aci club Palermo – ma soprattutto una persona perbene che ha svolto per decenni un ruolo fondamentale da dirigente del Comune di Palermo. Quante volte ci siamo confrontati su tutte le gare, sulla Targa Florio, sul trovare soluzioni compatibili per la città e lo sport che all’inizio sembravano impossibili. Sempre presente a tutte le nostre attività. Una grande perdita per tutti, per la città, per noi. Ci mancherà”.

Tanti i messaggi di cordoglio. “Purtroppo Roberto non ce l’ha fatta – dice Salvatore Requirez direttore sanitario dell’ospedale Civico – Dal ricovero in Area d’Emergenza al P.O. Cervello alla T.I. di Partinico solo una maledetta escalation di complicazioni. Nel giro di una settimana il virus si porta via una persona di valore, competente, riservata, appassionata eppure lontana dalle polemiche sterili dei perdigiorno e dai discorsi da bar che ammorbano il web, gli stessi che, tuttavia, ci avevano fatto ridere anche nel nostro ultimo incontro all’ACI. Mi piace ricordarlo così, in un ambiente di cultori veri, per ore a parlare di grandi corse e magnifici piloti, con il solo piacere del confronto di idee e progetti. Ti sia lieve la terra, Roberto. Ci mancherai”.

(Foto di Giusina Perna)