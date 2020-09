Covid19, due morti nella rianimazione dell’ospedale Cervello a Palermo

Ignazio Marchese di

13/09/2020

Il numero delle vittime per il Covid19 sale a 291. Due le vittime nelle ultime ore alla rianimazione dell’ospedale Cervello a Palermo. In quel reparto erano ricoverati in otto e due la scorsa notte sono deceduti. Sono due ottantenni che erano in gravi condizioni. “La loro situazione era già grave – fanno sapere dall’ospedale – Il quadro clinico era compromesso. Abbiamo tentato ogni possibile cura, ma non c’è stato nulla da fare”. Una delle vittime è un uomo di 76 anni di Palermo. L’altra è una donna di 82 nata a Roma ma residente in Sicilia anni era stata ricoverata a Salemi, ex zona rossa, dove è tornato a salire, da giorni, il numero dei positivi. Rimangono quindi alti i numeri di Trapani e Salemi “dove nella giornata di mercoledì – come sottolinea il sindaco Domenico Venuti – su duecento tamponi effettuati sono usciti 14 tamponi positivi, più uno ricoverato giovedì e in precarie condizioni di salute”.

