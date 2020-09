Il Bollettino del Ministero della Salute

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall’inizio dell‘epidemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144.

I tamponi eseguiti sono 4.002. I 44 nuovi positivi sono così divisi: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 14 a Palermo, 4 Ragusa, 1 Siracusa e 6 a Trapani. I decessi dall’inizio della pandemia restano 289.

l report di ieri nell’Isola denunciava 104 nuovi casi di contagio da coronavirus. Erano 129 il totale delle persone ricoverate 112 delle quali in regime ordinario e a 17 il numero di quelle che necessitavano di cure in terapia intensiva, una in meno . Di questi 104 nuovi contagi 11, però, sono migranti

Frenata anche a livello nazionale nella giornata di oggi. Diminuiscono, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1501 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1616. Ci sono state 6 vittime, portando così il totale dei decessi a 35603. Ieri sono state 10. Lo riportano i dati del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 37.503. I dimessi/guariti sono stati 759 (ieri 547) e il totale è così salito a 213.191. 7 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 11), per cui adesso sono 182. I ricoverati, invece, aumentano di 109 (ieri sono stati 24) per cui il totale sale a 2.133.