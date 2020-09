È successo a Pavia, in Lombardia

A Pavia, in Lombardia, una bambina di 4 anni, che frequenta l’asilo 8 marzo, è risultata positiva al coronavirus. Stando a quanto si è appreso, la piccola sarebbe asintomatica.

L’ATS e il Comune di Pavia hanno già stabilito la quarantena per gli altri 13 bambini di 4 e 5 anni della sezione della contagiati e per le maestre. Inoltre, è stata già disposta la disinfezione. Il resto della scuola, invece, resterà regolarmente aperto.

La piccola è stata sottoposta a tampone perché aveva la febbre. La madre ha contattato il pediatra, che ha disposto l’effettuazione del tampone dal quale è risultata poi positiva. «Abbiamo subito attivato la procedura con Ats PAVIA – ha spiegato Alessandro Cantoni, assessore comunale all’Istruzione – per la presa in carico del problema. Sono stati contattati la direzione della scuola, gli insegnanti e le famiglie dei 14 bambini della sezione nella quale si è verificato il caso».

Anche gli altri 13 bambini della sezione e le 2 maestre saranno sottoposti a tampone e messi in quarantena fiduciaria per 14 giorni: «Nessuna misura restrittiva – ha aggiunto Cantoni – è stata prevista per il resto della scuola, considerata la separazione delle sezioni in gruppi stabili. Abbiamo immediatamente effettuato gli interventi di sanificazione dei locali, oltre a un monitoraggio dell’intera scuola in collaborazione con ATS».