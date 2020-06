Anche il Trentino Alta Adige sbaglia i calcoli sul Covid19 e fa saltare tutte le statistiche nazionali quando li riallinea. E’ successo ieri sera ma senza particolare enfasi. Così come accaduto, con poche polemiche, per la campania e successivamente, con molte polemiche, per la Sicilia, il Trentino ha comunicato l’operazione di riallineamento dei dati e il risultato è sconcertante. La Provincia Autonoma di Trento ha effettuato lì’operazione ed ha comunicato 61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato. Ma non basta. Ci sono 447 guariti in più rispetto a quanto precedente comunicato. Per loro, infine, i casi totali non sono diminuiti come avvenuto in Sicilia ma aumentati: si registrano 387 malati in più rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Il dato numericamente è più contenuto ma se raffrontato alla popolazione è statisticamente sconvolgente. A colpire è soprattutto il dato riguardante i decessi. Come è possibile che se ne siano conteggiati 61 di troppo?

Insomma il caos dati non è solo siciliano ma nazionale e dalle regioni sottolineano come l’errore non nasca a livello locale ma sia frutto del complesso funzionamento della piattaforma dell’Iss l’Istituto Superiore di sanità dove i dati vengono caricati da tutti. Secondo le Regioni non si tratterebbe di un errore legato solo al doppio conteggio dei tamponi e il dato del trentino sembra confermarlo.

Da ieri, intanto, la protezione Civile nazionale si è ‘sfilata’ dal sistema di calcolo e si limita a comunicare i dai dalla piattaforma Iss. Una scelta che ha creato confusione fra le regioni sul comportamento da tenere.

La Sicilia non ha inviato il suo report del mercoledì da qualche tempo i report ufficiali avvengono solo lunedì, mercoledì, e venerdì) e i dati noti sono dedotti dal dato complessivo prelevato della protezione civile nazionale e poi raffrontato all’ultimo dato regionale per calcolare le differenze.

C’è, infine, l’incognita migranti allo sbarco. Quelli trovati positivi all’arrivo ma posti in isolamento sulle navi non vengono calcolati nei report fino a quando non sbarcano. E’ avvenuto ieri in Sicilia. ce ne sono 28 sulla nave Zaza che non sono conteggiati mentre uno che è stato fatto sbarcare per motivi sanitari si trova nei report