il report ufficiale precedente risale alle 15 di mercoledì scorso

A distanza di 48 ore dall’ultimo report ufficiale da parte della Regione siciliana sull’andamento del contagio da Covid19 in Sicilia, tornano i dati che fotografano la situazione dell’andamento della malattia ormai contenuto nell’isola

Il quadro riepilogativo estratto dai dati della protezione civile parla di due nuovi contagiati nelle ultime 24 ore: uno ieri e solo uno oggi. Complessivamente gli attuali positivi ovvero i contagiati in cura attualmente nell’isola sono 132.

In base all’analisi dei dati si deduce che l’unico nuovo positivo sia un migrante. Si tratta dell’unico sbarcato in Sicilia e per questo viene conteggiato oggi fra i casi sull’isola. Non sono riportati, invece, nel conteggio, i 28 che restano in isolamento sulla motonave Zaza al largo di Porto Empedocle perchè formalmente non sbarcati nell’isola.

In base a questi dati i guariti sono 11 ma per il dettaglio provinciale bisognerà aspettare le comunicazioni ufficiali da parte della Regione che tardano ad arrivare

Il nuovo report dovrebbe rimettere ordine nei conteggi dopo settimane di polemiche legate prima all’allineamento dei dati con la protezione civile nazionale che ha rilevato un errore di calcolo tale da riportare il numero dei malati complessivi da 850 a poco più i 150. Una correzione che ha causato anche una calo di fiducia nelle indicazioni provenienti dall’amministrazione regionale .

Ne è seguito un rallentamento ulteriore nella comunicazione dei dati con la scelta di non effettuare il report di venerdì scorso. ma anche il resoconto di lunedì non è stato felice visto che un nuovo errore è stato rilevato, stavolta, non nel conteggio generale ma nella distribuzione dei malati fra le province.

Il report odierno è quello del riallineamento, si spera reale, dei dati anche perché mancano due soli giorni alla comunicazione dei numeri che serviranno per stilare la statistica sulla trasmissibilità del virus, elemento fondamentale per le scelte che vengono adottate in funzione proprio della diffusione dell’epidemia.

La scorsa settimana l’indice siciliano era risalito fino a 0,72, sempre al di sotto di 1 e con buon margine ma più alto dello 0,54 della settimana precedente all’errore. C’è attesa, dunque, per l’indice di venerdì anche se, in ogni caso, l’epidemia è sotto stretto controllo