La polemica

Continua il balletto sui numeri del contagio da Covid19 in Sicilia ma è sui dati di Siracusa che si è innescato un corto circuito. Ieri, la Regione, nel suo report, aveva indicato 7 positivi nel Siracusano ma qualche minuto dopo c’è stata la precisazione della direzione dell’Asp di Siracusa che, sostanzialmente, ha smentito quella proiezione, “che non trova riscontro negli archivi informatici della Asp di Siracusa né tra i dati trasmessi da questa azienda sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità”.

L’azienda, però, non aveva fornito i propri dati, insomma non era chiaro se Siracusa era a zero contagi, come nelle ultime due settimane, oppure si era registrato un incremento. Di certo, nella ricostruzione dell’Asp, i positivi non sarebbero mai potuti essere 7 ma nel corso della mattinata una fonte autorevole dell’azienda sanitaria, ha svelato la positività di una donna. La paziente, che è asintomatica ed in quarantena domiciliare, avrebbe subito il contagio da un uomo, residente nel Casertano, in Campania. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, dopo aver scoperto di essere affetto al covid19, ha affermato di essere stato a Siracusa ed ha ricostruito la rete di contatti. L’azienda sanitaria campana avrebbe contattato l’Asp di Siracusa, a cui avrebbe fornito un elenco di persone da sottoporre ai test, al termine dei quali la donna è risultata positiva. I controlli si sono estesi anche ai familiari ed agli amici della positiva che resta in buone condizioni ma il virus, secondo quanto riportato dalla fonte, sarebbe stato trasmesso da quell’uomo del Casertano, in sostanza non ci troviamo di fronte ad un caso autoctono.

Per la Regione, invece, questa è la suddivisione dei positivi per provincia al 22 giugno. Agrigento, 4 (0 ricoverati, 130 guariti e 1 deceduto nei presidi ospedalieri della provincia); Caltanissetta, 7 (1, 167, 11); Catania, 17 (9, 659, 101); Enna, 7 (0, 402, 29); Messina, 23 (9, 390, 59); Palermo, 69 (7, 391, 38); Ragusa, 2 (0, 78, 7); Siracusa, 7 (0, 284, 29); Trapani, 5 (0, 126, 5).

Secondo quanto diffuso dalla Regione, dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0).

Per la Regione (stando al report del 22 giugno) degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (+1) – mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare.