La Sicilia ad un passo dall’essere territorio Covid free. E’ il risultato del delicato processo di allineamento dei dati relativi all’emergenza Covid19 dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp. Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi.

Va ricordato che dall’inizio dell’emergenza, la Sicilia, attenendosi scrupolosamente alle linee guida ministeriali, oltre a trasmettere alla Protezione civile i dati provenienti dai laboratori, dagli ospedali e dai dipartimenti delle Asp, ha caricato i record su una piattaforma informatica predisposta dall’ISS.

La procedura, appena ultimata, ha pertanto permesso l’allineamento dei due flussi tenendo conto delle progressive guarigioni cliniche di cittadini che sono stati singolarmente ricontrollati e dei tamponi. Il dato, inoltre, è stato raggruppato per domicilio (e non per residenza). Ad oggi i soggetti attualmente positivi sono in totale 153 tra pazienti ospedalizzati e in isolamento domiciliare. Gli uffici siciliani trasmetteranno domani all’Unità di crisi nazionale il dato allineato.

Va chiarito, infine, che i dati diffusi fin dall’inizio dell’emergenza hanno costantemente fotografato l’andamento epidemiologico del Coronavirus in Sicilia che oggi risulta essere quasi Covid Free.

La differenza sostanziale fra i dati diffusi ieri e quelli dell’allineamento va ricercata nelle così dette ‘guarigioni in itinere’. In pratica un lungo elenco di persone in via di guarigione per le quali non c’erano ancora i riscontri di negatività del doppio tampone, riscontri che adesso sono arrivati da due diverse fonti di controlli.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 184.412 (+4.085 rispetto a lunedì 15 giugno), su 154.287 persone: di queste sono risultate positive ad ieri 3.462 (+4), mentre risultavano ancora contagiate 805 persone.

Con il controllo incrociato il dati è precipitato a 153 ma non si tratta di 697 improvvise guarigioni ma di pazienti che stavano già bene e per i quali adesso la guarigione risulta certificata da due diverse fonti di controllo

Ciò non vuol dire che il virus sia sconfitto visto che esistono ancora contagi che si registrano settimanalmente nonostante in numero risibile