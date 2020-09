RAP informa che da stamattina a supporto delle maestranze aziendali, per i recuperi della raccolta, è in campo anche una ditta privata che ha dato disponibilità di cinque equipaggi con autocompattatore.

Sono, tuttora, in corso indagini di mercato per incrementare il numero di equipaggi per coprire le carenze di organico dovute a malattia.

Gli itinerari dove si riscontrano maggiori criticità ricadono lato Sud della Città (itinerari serviti generalmente in turno antimeridiano, come Brancaccio, Falsomiele, Bonagia, zona Calatafimi alta, Oreto Nuova, Villaggio Santa Rosalia, Altarello, Vergine Maria).

Proprio in queste zone è in corso il recupero del pregresso con in campo 3 equipaggi composti da un compattatore, un autista, due operai e una pala meccanica al seguito. Diversamente dalla parte sud della città, nella parte nord, come zone Uditore, Bronte, Castellana, Michelangelo, Tommaso Natale, Resuttana le criticità sono meno evidenti, a macchia di leopardo.

Tengono i quartieri serviti in turno notturno come Mondello, Sferracavallo, Addaura, stazione Centrale, Messina Marina.

Programmati, altri interventi in zona via Pitrè/ Cappuccini, via Pindemonte e via Altofonte.

Per quanto concerne i quartieri di Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, dall’autoparco di Partanna l’azienda ha messo in campo degli equipaggi per intervenire ad oltranza con l’ausilio di una pala meccanica. Già ultimate le attività su Largo Ispica, Campo Fiorito, largo Camastra. In corso svuotamento campane a Borgo Nuovo a seguire San Giovanni Apostolo (CEP).