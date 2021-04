La decisione del sindaco e dei commissari prefettizi

In aumento i casi a Partinico e Borgetto e la commissione straordinaria e il sindaco di Borgetto Luigi Garofalo hanno firmato le ordinanze per chiudere le scuole materne, elementari e medie.

“Non abbiamo dati aggiornati. Al 4 aprile qui abbiamo 78 casi, ma saranno ancora aumentati. So che anche a Partinico i casi sono in aumento – dice il sindaco di Borgetto – Abbiamo posti di blocco ovunque in paese i casi che ancora crescono non posso più tenere le scuole. In questi giorni a Trappeto sono stati fatti i tamponi.

I residenti a Trappeto sono tutti negativi i positivi solo alcuni residenti a Borgetto e a Partinico che si sono fatti i tamponi. La situazione nei due centri è molto seria. Da qui la decisione di chiudere per questa settimana. La prossima vedremo alla luce dei dati certi e aggiornati”.