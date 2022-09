Sono 1.293 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.426 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.314. Il tasso di positività è al 11,3%, in diminuzione rispetto al 12,2% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 22.607, in aumento di 904 casi. I nuovi guariti sono 388, una la vittima e il numero totale dei decessi sale a 12.200.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 169, otto in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 308 casi, Catania 326, Messina 221, Siracusa 156, Trapani 109, Ragusa 63, Caltanissetta 36, Agrigento 61, Enna 13.

Il Covid in Italia

Sono 37.522 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 36.632. Le vittime sono 30, in diminuzione rispetto alle 48 di ieri. Il tasso di positività è al 18,9% (ieri era al 18,4%).

I tamponi molecolari e antigenici sono 198.119 (ieri 198.918). Sono 37.522 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Il bollettino dell’ultima settimana

Dopo il costante trend di decrescita, nella settimana dal 19 al 25 settembre tornano a salire le nuove infezioni, in linea però con la tendenza nazionale.

I nuovi positivi sono 6.467 (+6.8%), con un valore cumulativo di 135/100.000 abitanti. Il maggior numero di contagi è nelle province di Siracusa (207/100.000 abitanti), Messina (191/100.000) e Catania (144/100.000).

Le fasce più a rischio

Le fasce d’età più a rischio sono quelle tra i 6 e i 10 anni (177/100.000), tra i 60 ed i 69 (172/100.000) e tra i 70 e i 79 anni (160/100.000).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale la settimana presa in esame è quella dal 21 al 27 settembre.

Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 25,84% e hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 68.477 bambini, pari al 22,2 per cento.

Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,77%, mentre hanno completato il ciclo primario l’ 89,44% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.763.740, pari al 72,30% degli aventi diritto.

Vaccinazione quarta dose

Prosegue, intanto, la vaccinazione in quarta dose (seconda booster) per tutte le persone da 60 anni in su e per gli over 12 a elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Dal 7 settembre è stata autorizzata la somministrazione della dose booster, con i vaccini m-RNA bivalenti Original/Omicron BA.1, agli over 60, alle persone a elevata fragilità e alle fasce di età superiore a 12 anni in attesa della prima dose booster, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.

Dal 23 settembre, su richiesta dell’interessato, è consentita la somministrazione della quarta dose dei vaccini m-RNA, aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5, anche a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.

Dal primo marzo sono state effettuate 110.557 somministrazioni di quarta dose, di cui 106.740 a soggetti over 60.