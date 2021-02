Oggi inizia alla Fiera del Mediterraneo

“Oggi pomeriggio al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo a Palermo inizia la campagna vaccinazione della Polizia Penitenziaria della Provincia di Palermo”. Lo dichiara Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria della Sicilia.

“Dal 15 di gennaio è iniziata la richiesta di adesione tra i poliziotti, che ha raggiunto un numero elevatissimo di adesioni, quindi anche gli oltre 1200 poliziotti penitenziari che operano nelle carceri di Pagliarelli, Ucciardone, Termini Imerese, e strutture minorili, compreso il personale del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Sicilia. Ringraziamo – conclude Gioacchino Veneziano – anche i colleghi che operano all’Ufficio Sicurezza e Traduzioni del PRAP Sicilia, poiché la loro attività encomiabile, consentirà di accelerare al massimo le operazioni di vaccinazione per i quasi 4.000 Poliziotti che lavorano sia nelle carceri per adulti , che per minori, tramite il farmaco prodotto da AstraZeneca”.