Troppi assembramenti fino a tarda sera, giovani senza mascherina

All’Arenella c’è tanta paura, ma anche tanta incoscienza. Il Covid ha ucciso due fratelli Maurizio e Salvatore di 50 e 40 anni in pochi giorni e queste notizie hanno fatto scattare la paura. Paura che però in tanti non ha fatto scattare atteggiamenti responsabili. Anzi.

Nella borgata marinara i contagi e i ricoveri sono aumentati. Tutto a causa del mancato rispetto delle norme. Si parla di feste in casa, di gente che non indossa la mascherina di continui assembramenti.

I genitori hanno iniziato una una raccolta di firme da consegnare al preside per chiedere le lezioni a distanza. Sono tanti giovani che ancora oggi a distanza da un anno non indossano la mascherina. E restano così a bivaccare anche oltre il coprifuoco.

In tanti stanno insieme a bere una birra come se il Covid non esistesse. Non esistono regole, non esiste coprifuoco.

Il mercatino rionale in via San Vincenzo de’ Paoli, come ha stabilito l’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando non è stato installato. Al posto degli stand degli ambulanti c’erano le pattuglie della polizia municipale, fisse lì dalle cinque del mattino.

“C’è molta leggerezza in giro, soprattutto fra i ragazzi e di certo non solo all’Arenella — spiega il comandante dei vigili, Vincenzo Messina — Dobbiamo confidare nella coscienza di ciascuno, intanto da parte delle forze dell’ordine c’è il massimo impegno». Anche dalla prefettura assicurano che i controlli «saranno rafforzati proprio in ragione dell’andamento dei contagi che impone cautela e attenzione».

Il Comune, da oggi e per tutto il fine settimana, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Asp, associazioni e parrocchie della settima circoscrizione. Saranno distribuite 280mila mascherine ed effettuati screening nelle scuole dello Zen e dell’Arenella. I medici delle Usca saranno a disposizione per dare informazioni.

«Bisogna rispettare le regole, stare attenti, i contagi aumentano. Intensificheremo anche la consegna di spesa e farmaci a domicilio per le persone in quarantena » , dice Giuseppe Mattina, assessore comunale alle Attività sociali. I contagi crescono, da Vergine Maria a Sferracavallo, allo Zen dove già da oggi pomeriggio gli operatori di tutte le associazioni del territorio saranno sul campo”.