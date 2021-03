Lockdown di Pasqua in tutta Italia

Da lunedì Italia zona rossa

Anche le regioni in condizioni di restare gialle passano in arancione

Nonostante i numeri non ci siano neanche in base ai nuovi criteri la Sicilia potrebbe diventare arancione da lunedì e rossa per i giorni di Pasqua salvo poi tornare arancione o cambiare di nuovo dopo il 6 aprile. E’ l’idea shock del Ministro della Salute Roberto Speranza annunciata in apertura della conferenza informale con i presidenti delle Regioni per spiegare i nuovi provvedimenti.

Il decreto legge

Le nuove misure restrittive anti-Covid all’esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dalla riunione dei ministri con gli Enti locali.

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E’ l’intenzione del governo secondo quanto emerge sempre dalla riunione con Regioni ed Enti Locali, indicano fonti concordanti.

L’idea, dunque, è per questo periodo, di superare anche id ati di contagio e far calare dall’alto provvedimenti restrittivi che facciano da scudo per evitare che sulle regioni a minor contagio cali la seconda ondata.

Una copia del principio alla base del lockdown di un anno fa

L’idea guida è la stessa che portò a marzo dell’anno scorso a dichiarare il lockdown nazionale nonostante le enormei differenze di contagio fra regione e regione. Una idea che causò polemiche e critiche e che viene oggi tacciata come vera resposabile dell’esodo da Nord verso Sud che portò gran parte del contagio nel meridione. Ma il givoerno dia llora, che è uguale a quello di oggi per ministro della salute, difese l’idea sostenendo lasciando intendere che invece il Sud fu salvato da quel provvedimento. E adesso prepara il bis

Inutili i dati del contagio settimanale

Scelte che vanificano qualsiasi calcolo fatto sulla base dei contagi che direbber, senza tema di smentita, che una sola regione ha le condizioni per restare gialla ovvero proprio la Sicilia così come la Sardegna ha le condizioni pe retare bianca