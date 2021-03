Due nuove zone rosse in provincia di Palermo

In città dati contagio allarmanti da Zen, Arenella, Sferracavallo

Orlando chiude i mercatini e vieta la vendita degli alcolici

La zona arancione non c’è e allora il sindaco di Palermo Leoluca Orlando se la fa da solo. E così pubblica, poi ritira e poi, ieri a tarda ora, pubblica di nuovo una ordinanza (forse riveduta e corretta) che impone una serie di restrizioni da oggi in città, valide fino al 17 marzo.

Mercatini chiusi e sto vendita alcolici alle 18

Una settimana durante la quale impone lo stop a cinque mercatini rionali e il divieto di vendita di alcolici a partire dalle 18. Un divieto molto esteso visto che non si potrà acquistare alcol da nessuna parte, neanche nei supermercati o dai distributori automatici. Sono i nuovi divieti in vigore da oggi e imposti proprio dal sindaco Leoluca Orlando, che continua a dirsi preoccupato pe rla diffusione del covid19 in città. Nonostante la maggior parte dle contagio sia da far risalire ai paesi della cintura Palermitana, due dei quali, per ordinanza regionale, entrano adesso in zona rossa per due settimane, Orlando continua a disporre chiusure e divieti nel capoluogo. Ciò perchè ci sarebbero alcune circoscrizioni in particolare dove ilc ontagio è troppo alto

Le nuove zone rosse

Preoccupa il livello dei contagi nella nostra provincia, che con 291 nuovi casi ieri ha mantenuto il triste primato siciliano anche se al dis otto del picco da 313 casid ei giorni scorsi. Ieri sera zone rosse sono state istituite a San Mauro Castelverde e Altavilla Milicia per decisione regionale (sono 5 in tutta la Sicilia le nuove aree protette).

Ma Orlando punta lo sguardo sulla settima circoscrizione che sarebbe quella dove si registrano il maggior numero di casi.

L’ordinanza pubblicata a tarda ora

Così arriva la nuova ordinanza targata Orlando che fa scattare anche lo stop ai mercatini rionali della circoscrizione ovvero quelli dell’Arenella, Partanna, Zen, Sferracavallo e via Jung (che si safrebbe dovuto tenere domani).

Il contagio allo Zen

Con circa 580 contagiati il quartiere Zen sarebbe il più colpito dal Covid19 a palermo e nell’arcod ella settima circoscrizione che però denuncerebbe una situazione difficile anche all’Arenella con circa 400 positivi mentre il contagios arbebe in crescita a SAferracavallo anche se non c’è un dato complessivo disponibile, almeno fino a domani.

L’ordinanza in vigore per una settimana

Le misure orlandiane saranno inv igore per una settimana, fino al 17 marzo sperando che il contagio scenda e puntando, secondo il primo cittadino, alle restrizioni nazionali attese dalla prossima settimana. Insomma per il sindaco di Palermo chiusura è la parola d’ordine. Che lo faccia Roma o il governo di Palermo non importa. Ma se non lo fa nessuno allora ecco pronto il ‘fai da te’