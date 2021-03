5 nuove zone rosse in 4 province da venerdì in Sicilia

Suole chiuse da lunedì in 24 comuni

L’ordinanza del Presidente Nello Musumeci

Cinque nuove “zone rosse” in Sicilia. Scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni.

La nuova ordinanza di Musumeci

Lo prevede un‘ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Le nuove restrizioni riguardano i Comuni di: Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento.

Scuole chiuse in 24 comuni da lunedì

Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

I comuni interessati

Questi i Comuni interessati: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Camastra e Raffadali, nell’Agrigentino; Altavilla Milicia, Isola delle Femmine, San Mauro Castelverde, Torretta, Villabate e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, San Teodoro e Sant’Alessio Siculo, nel Messinese; Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Vallelunga Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

La situazione nell’ultimo bollettino

Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.994 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, il salita rispetto a ieri. La regione torna undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.287. Il numero degli attuali positivi è di 13.681, con una diminuzione di 521 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.201.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 775; 2 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 108, quattro in meno.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 186, Agrigento 65, Siracusa 42, Ragusa 38, Messina 33, Caltanissetta 20, Trapani 14, Enna 6.