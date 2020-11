L'appello ai cittadini "State a casa"

Un sindaco “preoccupatissimo” pronto a chiudere le scuole elementari e medie da lunedì senza rassicurazioni dalle autorità competenti (Asp e assessorato) circa la sicurezza degli studenti e del personale docente rispetto alla diffusione e monitoraggio del contagio da Covid19 all’interno dei plessi scolastici.

Così il primo cittadino di Palermo in conferenza stampa si dice pronto ad adottare dei provvedimenti ‘duri’ sulla sicurezza e tutela alla salute proprio mentre in Sicilia e a Palermo il virus continua a correre e nel contempo la situazione sanitaria mostra ampi segni di criticità e cedimento.

Per evitare gli assembramenti registratisi e documentati fino allo scorso weekend, Orlando sta predisponendo un’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore in cui “sarà fatto divieto di stazionamento nel centro storico, nelle strade del centro quotidianamente dalle 16 alle 22, e sabato e domenica il divieto sarà esteso a tutta giornata e a tutte le zone costiere cittadine (Da Sferracavallo fino ad Acqua dei Corsari fatte salve le concessioni per attività di pesca per cui sono già concesse deroghe). Si potrà camminare, attraversare ma non stazionare”.

“Un provvedimento necessario per far comprendere che il sindaco è seriamente preoccupato e che ognuno dovrebbe esserlo tra una decina di giorni possiamo avere uno tsunami. Invito fortemente cittadini a stare a casa perchè appare evidente che siamo alla possibile vigilia di una tragedia e vorrei evitare che nella nostra città ci sia la possibilità di una medicina di guerra, una possibilità che nessuno attualmente può smentire”.

“Con riferimento al tema della scuola chiedo che mi sia garantito che non siamo in una situazione di pericolo. Ho chiesto ad Asp e assessorato alla Pubblica Istruzione rassicurazioni – continua -. Voglio conferma riguardante la sicurezza nell’apertura delle scuole dell’obbligo. Io attendo assicurazione, in mancanza di risposta vedrò come utilizzare i miei poteri di protezione civile e chiuderò le scuole. Un provvedimento che non vorrei adottare e che prenderò soltanto in base ai dati dell’ andamento contagi”.

Orlando ha poi annunciato che la Giunta ha dato mandato ai dirigenti dell’amministrazione di adottare al massimo lo smartworking. “Abbiamo riattivato la prenotazione a giardini e parchi comunali per rassicurare le mamme che invece di andare in luoghi affollati troveranno posti tranquilli. Abbiamo provveduto anche ad intensificare i controlli al mercato ortofrutticolo”.

Sul fronte delle verifiche sul territorio il primo cittadino offre alcuni dati “Nel weekend sono state controllate oltre seicento persone e ne sono state multate diciannove, chiusi due esercizi commerciali”.

“Ai mercati rionali stiamo ribadendo il decalogo a carico di commercianti e utenti ed ho chiesto a polizia municipale di fare report fotografico sull’andamento degli stessi, se dovessi ravvisare che non rispettano le norme accettate e condivise sarò costretto a chiuderli”.