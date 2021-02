Intervento degli agenti della polizia municipale

Sfida i divieti della zona arancione e la polizia municipale di Palermo chiude una palestra. È successo ieri pomeriggio. Al centralino del comando di polizia municipale in via Dogali è stata segnalata una palestra aperta in via Carlo Citarella, nel quartiere Santa Rosalia.

Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali hanno verificato che ben 9 atleti erano intenti ad allenarsi con l’utilizzo dei macchinari.

Al gestore dell’impianto L.I. 37 anni è stata notificata la chiusura per 5 giorni con obbligo di sanificate i locali. Il gestore e i nove atleti sono stati multati, complessivamente sono state elevate sanzione per 4 mila euro.